PlayStation Plus, Phil Spencer entusiasta dei giochi di marzo 2023

Phil Spencer si è detto entusiasta dei giochi di marzo 2023 per gli abbonati a PlayStation Plus. Suona strano, eh? Il buon vecchio Phil non è impazzito, né il suo ben noto fairplay si è spinto tanto da lodare i suoi competitor diretti per annunci come questo.

Semplicemente, fra i titoli della line-up di PlayStation Plus del mese prossimo c'è anche Minecraft Dungeons, ultimo esponente di uno dei franchise di maggior successo di proprietà di Microsoft, e Spencer si è detto contento del fatto che tanti nuovi utenti potranno provarlo.

Era un po' che il CEO di Microsoft Gaming non si complimentava con la concorrenza in maniera così diretta: pur senza aver mai fatto mancare il proprio supporto nei confronti dei singoli sviluppatori, di cui ha sempre riconosciuto i meriti a prescindere dalla fazione di appartenenza, Spencer dava l'impressione di essere comprensibilmente amareggiato per gli sviluppi relativi all'acquisizione di Activision Blizzard e la spietata opposizione di Sony.

Quest'ultimo post sembrerebbe dunque ribadire l'approccio che la casa di Redmond ha espresso nelle ultime settimane, l'intenzione cioè di portare i propri brand sul maggior numero di piattaforme possibile, PlayStation inclusa con l'accordo relativo a Call of Duty che tuttavia PlayStation non ha ancora voluto accettare.