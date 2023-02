Amiibo Link - The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: prenotazione disponibile su Amazon Italia

Tramite Amazon Italia è possibile fare la prenotazione di Amiibo Link - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom per Switch (o per pura collezione). Il prezzo è 19.99€ e la data di uscita è il 12 maggio 2023. Potete trovarlo a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Aggiornamento 11:00: Purtroppo l'Amiibo non è più disponibile: vi avvertiremo in caso torni a disposizione! Ricordiamo che si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero si pagherà il prezzo più basso apparso su Amazon tra il momento del preordine e il momento della spedizione. È possibile cancellare la prenotazione in qualsiasi momento prima della spedizione senza alcun costo. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Amiibo Link - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom permette di ottenere armi e materiali per l'avventura di Link in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, inoltre dà accesso a un tessuto speciale per la paravela di Link. Il gioco per Switch sarà disponibile sempre il 12 maggio 2023. Potete fare la prenotazione di quest'ultimo tramite questo box. Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.