Call of Duty: il Carnevale di Venezia è disponibile nella Stagione 2 con oggetti esclusivi

Activision Blizzard ha annunciato tramite un comunicato ufficiale che ci sarà un po' di Italia all'interno dei suoi sparatutto di punta, Call of Duty: Modern Warfare II e Call of Duty: Warzone 2.0. Più precisamente, con la Seconda Stagione di questi è possibile ottenere alcuni oggetti e progetti dedicati al Carnevale di Venezia.

All'interno del negozio di Call Of Duty: Modern Warfare II e Call of Duty: Warzone 2.0 è già possibile trovare il Carnival Bundle, ovvero un pacchetto speciale che include una serie di oggetti da collezione perfetti per chi ama festeggiare il carnevale.

Precisamente, il Carnival Bundle di Call of Duty costa 1.400 COD Points e include:

1 portafortuna

1 adesivo

2 progetti, uno dedicato alla smg VEL-46 e uno per lo sniper LA-B 330

I giocatori italiani potranno quindi personalizzare il proprio personaggio di Call of Duty con le maschere del Carnevale e portare un po' di cultura italica di fronte agli occhi dei giocatori di tutto il mondo.

"Sono molto contento che Activision abbia deciso di creare un bundle dedicato a una delle più iconiche tradizioni del nostro Paese e della mia terra", ha affermato Bernardo Antoniazzi, Principal Technical Artist di Infinity Ward e nativo di Vittorio Veneto. "Il Carnevale di Venezia ha un fascino incredibile, che ora va ad arricchire anche il mondo di Call of Duty e i giocatori di tutto il globo".

Guardando al futuro, pare che Call of Duty 2024 arriverà anche su PS4 e Xbox One, per Tom Henderson.