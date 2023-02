Digimon World: Next Order, trailer di lancio su PC e Nintendo Switch

Digimon World: Next Order è ora disponibile nelle versioni PC e Nintendo Switch, in quest'ultimo caso anche nel formato fisico, e non poteva ovviamente mancare uno spettacolare trailer di lancio per celebrare l'evento.

Annunciato lo scorso ottobre, Digimon World: Next Order è stato pubblicato originariamente su PS4 e PlayStation Vita nel 2017, ma Bandai Namco ha pensato fosse il caso di rilanciare l'esperienza RPG anche su Steam e sulla console ibrida giapponese.

Al comando di un Digiprescelto, nel gioco dovremo entrare nel Mondo Digitale e impedire che venga distrutto da un pericoloso virus che trasforma i Digimon in malvagi Machinedramon: un'impresa non semplice, ma potremo contare sull'aiuto di due compagni Digimon che non ci faranno mancare il loro supporto.

Attingendo alle meccaniche tradizionali della serie, avremo modo di trovare e reclutare oltre duecento personaggi, che dovremo nutrire e addestrare al fine di renderli più forti e innescare la digievoluzione che li porterà a diventare davvero imbattibili, rendendo così il nostro roster straordinariamente efficace in battaglia.

Su PC e Nintendo Switch Digimon World: Next Order potrà inoltre contare su due funzionalità aggiuntive: la possibilità di scegliere la modalità Principiante, così da provare l'avventura a un grado di difficoltà inferiore, e di far correre i Digiprescelti così da velocizzare di parecchio la fase esplorativa.

Ulteriori dettagli nella nostra recensione di Digimon World: Next Order.