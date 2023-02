Il Signore degli Anelli, nuovi film annunciati da Warner Bros.

Il Signore degli Anelli tornerà sul grande schermo con diversi nuovi film, annunciati dal CEO di Warner Bros., David Zaslav, nel corso dell'ultima earning call dell'azienda. Il progetto verrà realizzato dall'etichetta New Line Cinema, ma per ora non ci sono ancora dettagli.

In realtà già lo scorso novembre Warner Bros. ha suggerito l'arrivo di nuovi film de Il Signore degli Anelli, pur senza ufficializzare questo impegno, che vede coinvolte diverse realtà legate anche a Embracer Group, che ha acquisito di recente Middle-Earth Enterprises.

"Siamo entusiasti di imbarcarci in questa nuova avventura con New Line CInema e Warner Bros. Pictures per riportare l'incomparabile mondo di J.R.R. Tolkien sul grande schermo in nuovi ed entusiasmanti modi", ha dichiarato Lee Guinchard, CEO di Freemode, la divisione di Embracer che detiene i diritti dell'opera.

"Comprendiamo quanto questi lavori siano amati e nel lavorare con i nostri partner di New Line Cinema e Warner Bros. Pictures vogliamo onorare il passato, guardare il futuro e puntare al più alto livello qualitativo e produttivo possibile per questo progetto."

Mike De Luca e Pam Abdy, studio leader presso Warner Bros. Discovery, hanno sottolineato l'incredibile sforzo compiuto da New Line in occasione della trilogia originale de Il Signore degli Anelli diretta da Peter Jackson, sottolineando però che la saga in questione, pur nella sua ricchezza, ha lasciato inesplorata larga parte dell'universo tolkieniano.

Per il momento non ci sono tempistiche relative ai nuovi film, ma l'auspicio di Warner Bros. è senz'altro quello di ottenere un successo paragonabile a quello realizzato in passato nell'ambito del medesimo franchise.