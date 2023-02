Call of Duty 2024 potrebbe arrivare anche su PS4 e Xbox One, per Tom Henderson

Stando a un report pubblicato sulle pagine di Insider Gaming da Tom Henderson, il Call of Duty del 2024, nome in codice "Cerberus", potrebbe arrivare anche su PS4 e Xbox One, segno che per Activision Blizzard le console di passata generazione potrebbero avere ancora un ruolo rilevante sul mercato a più di dieci anni dal loro lancio.

Henderson afferma di ottenuto queste informazioni grazie a un data breach ai danni della compagnia, senza però approfondire e condividere i passaggi presenti nei documenti trafugati. Il noto insider mette le mani avanti, affermando che parte dei dettagli trapelati in rete nei giorni scorsi sono datati e quindi non attendibili e lo stesso potrebbe valere anche in questo caso.

D'altro canto, Henderson fa notare che tutti i giochi della serie ora girano con il medesimo engine e che questo può scalare facilmente su console di vecchia generazione, il che aumenta la credibilità di questa indiscrezione. Inoltre, considerando anche l'accordo decennale stretto da Microsoft per portare Call of Duty su console Nintendo (quindi forse anche Switch, a seconda di quando verrà lanciata la prossima console) non è escluso che i prossimi Call of Duty necessitino a prescindere di una versione old-gen.

In ogni caso, come avrete intuito voi stessi, quanto riportato qui sopra si tratta di informazioni non ufficiali e quindi come tali da prendere con le pinze. Nel frattempo è stata confermata la Stagione 3 di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 con i primi dettagli delle novità in arrivo.