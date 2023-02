Resident Evil 4 Remake: una demo è stata confermata, insieme a The Mercenaries e alla Deluxe Edition

Capcom ha svelato che sarà disponibile una demo del remake di Resident Evil 4. Questa versione di prova non ha per ora una data di uscita precisa. Inoltre, la compagnia di Osaka ha anche confermato che la modalità The Mercenaries sarà resa disponibile come aggiornamento gratuito dopo la pubblicazione del gioco completo: anche in questo caso non abbiamo una data precisa.

Capcom, tramite un comunicato ufficiale, precisa che altri dettagli sulla demo e sui The Mercenaries saranno svelati in un secondo momento, ma precisa anche che la fase di prova serve per "aiutare a trattenere i fan fino al 24 marzo", quindi supponiamo che come è già successo in passato la demo sia prevista per un periodo precedente alla pubblicazione del gioco completo.

Gli sviluppatori ricordano che è possibile fare il preordine della Standard Edition di Resident Evil 4 così come fare il preordine della "Deluxe Edition", la quale contiene una serie di contenuti aggiuntivi, come armi, costumi, una mappa del tesoro e non solo. In caso di preorder di quest'ultima, si ottiene anche "Valigetta classica" e "Ciondolo: Pianta verde", oltre ai bonus della prenotazione della Standard Edition, ovvero "Valigetta dorata" e "Ciondolo: Munizioni pistola". Questi oggetti di personalizzazione offrono abilità di gioco specifiche se equipaggiati. Il remake di Resident Evil 4 sarà disponibile a partire dal 24 marzo 2023 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Potete vedere il trailer dello State of Play del 23 febbraio 2023 a questo indirizzo.

