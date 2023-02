Resident Evil 4: nuovo trailer mostrato in occasione dello State of Play

In occasione dello State of Play di questa sera, Capcom ha pubblicato un nuovo trailer di Resident Evil 4 per mostrare nuovamente il gioco in azione. Come saprete si tratta del remake di uno dei capitoli più amati della serie.

A questo punto ci preme di avvisarvi che il filmato è abbastanza rivelatore, ossia contiene alcune anticipazioni mica male sulla trama. Se avete già giocato il Resident Evil 4 originale non ne rimarrete sicuramente stupiti, ma se siete vergini, per così dire, potreste voler evitare di guardarlo.

Da notare che il filmato ci ricorda anche l'arrivo di una demo speciale, di cui immaginiamo che Capcom condividerà presto i dettagli.

Leggiamo la sinossi ufficiale: "Sono passati sei anni dalla catastrofe biologica di Raccoon City. L'agente Leon S. Kennedy, uno dei sopravvissuti all'incidente, è stato inviato a salvare la figlia rapita del presidente. La individua in un villaggio europeo sperduto, dove gli abitanti hanno decisamente qualcosa che non va, e il sipario si alza su una storia di salvataggi spericolati e orrori indicibili, in un intreccio di vita e morte, terrore e catarsi."

Prima di lasciarvi ci preme di ricordarvi che Resident Evil 4 Remake sarà disponibile a partire dal 24 marzo 2023 per PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 e Xbox One.