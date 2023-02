Wayfinder: il trailer gamepleay svela la beta esclusiva PlayStation con data, iscrizioni aperte

Questa sera, 23 febbraio 2023, è andato in onda lo State of Play di Sony, durante i quali sono stati mostrati vari giochi. Uno di questi è stato Wayfinder. La beta del gioco sarà esclusivamente disponibile su PlayStation dal 28 febbraio. Le iscrizioni sono già disponibili su playwayfinder.com. Wayfinder è previsto per PC, PS4 e PS5.

Il community manager del gioco ha spiegato che Wayfinder è un'avventura multigiocatore online da giocare con gli amici. L'ambientazione è Evenor, un mondo magico e bellissimo ma decaduto. Si tratta di un gioco d'azione nel quale possiamo combattere sia corpo a corpo che dalla distanza con armi da fuoco.

Il gioco, in modo simile a opere come Destiny, propone un social hub dove gli utenti si possono radunare: noto come Skylight. Qui è possibile trasformare il bottino in nuove armi e nuovi personaggi da controllare.

Ci sono poi le Lost Zones, dei dungeon dove è anche possibile inserire dei modificatori per aumentare la sfida. Ci sono poi le Boss Zones, dove è possibile affrontare potenti e giganteschi nemici come i Titani.

Durante l'evento è stato anche svelato quali sono i giochi di PS Plus Essential ed Extra di marzo 2023: eccoli.