Tchia: annunciata la data di uscita, sarà su PlayStation Plus Extra e Premium al lancio

Durante il corso dello State of Play di febbraio 2023 c'è stato spazio anche per Tchia, di cui è stato mostrato un nuovo trailer e annunciate due novità importantissime. La prima è la data di uscita, fissata al 21 marzo 2023. La seconda è che sin dal lancio sarà incluso nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium.

Tchia è un adventure ambientato in un mondo open world tropicale. Il nostro obiettivo sarà quello di salvare il padre di Tchia dal crudele tiranno Meavora, sovrano dell'arcipelago. La nostra eroina improvvisata dovrà dunque esplorare in lungo e in largo un arcipelago tropicale, usando una zattera per attraversare il mare, scalando montagne, planando usando una grossa foglia e usando i suoi potermi magici, che le permettono di prendere il controllo di oggetti inanimati e animali.

Giusto pochi giorni fa abbiamo visto un video gameplay di Tchia commentato dagli sviluppatori di Awaceb che offre una panoramica delle meccaniche relative agli spostamenti e l'esplorazione dell'open world tropicale di Awaceb. Inoltre, se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere il nostro provato pubblicato il mese scorso.

Che ne pensate, approfitterete del fatto che Tchia sarà nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium per dargli una chance? Fatecelo sapere nei commenti.