Tchia: un trailer svela le meccaniche di esplorazione dell'avventura tropicale per PS5, PS4 e PC

Tchia è tornato a mostrarsi in occasione dell'IGN Fan Fest 2023 tramite un gameplay trailer che offre una panoramica delle meccaniche relative agli spostamenti e l'esplorazione dell'open world tropicale di Awaceb.

Nel video il game director Phil Crifo ci parla di come la protagonista può facilmente arrampicarsi e planare con un aliante per raggiungere agilmente ogni punto delle ambientazioni, a patto di avere abbastanza stamina. Sono presenti anche delle alternative per spostarsi rapidamente, come ad esempio utilizzare gli alberi come una sorta di catapulta per lanciarsi in avanti.

Un'altra caratteristica interessante delle meccaniche di esplorazione di Tchia è che la mappa non traccia la posizione della protagonista nel mondo di gioco. Sarà dunque compito del giocatore capire dove si trova usando come riferimento dei punti di interesse (ad esempio un lago, come nel filmato) o dei cartelli con le indicazioni.

La protagonista può anche spostarsi tra le isole utilizzando una zattera, con il giocatore che durante il tragitto dovrà gestire la vela e l'ancora per rendere il tutto meno automatico. Infine viene mostrato come sarà possibile prendere controllo di oggetti e animali, per spostarsi ancor più velocemente nel mondo di Tchia.

Tchia è attualmente in sviluppo per PS5, PS4 e PC, con periodo di uscita fissato durante la primavera del 2023. Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere il nostro provato pubblicato il mese scorso.