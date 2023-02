Humanity: nuovo trailer, demo e mese di uscita su PlayStation VR e VR2

Humanity è stato presentato allo State of Play con un nuovo trailer, l'annuncio di una demo disponibile ora su PlayStation Store e il mese di uscita: il gioco approderà sia su PlayStation VR che su PlayStation VR2 a maggio 2023.

Rinviato al 2023, Humanity si conferma nelle sequenze che trovate qui sotto un'esperienza sicuramente originale e stuzzicante, in cui controlliamo uno... shiba. E siamo l'ultima speranza dell'umanità.

"In un mix unico di subdole meccaniche di risoluzione di puzzle e platform di azione, l'esperienza di gioco eclettica e in continua evoluzione di HUMANITY ti porterà a guidare un'orda di persone costantemente in marcia verso la luce", recita la descrizione del video.

"Impartisci comandi per guidare le masse e farle girare, saltare, spingere, fluttuare, arrampicare (e molto altro ancora!) verso la salvezza. Avventurati in una corposa modalità storia narrativa di 90 livelli, ricca di sfide sconvolgenti, boss e una vasta gamma di oggetti cosmetici opzionali da sbloccare."

"E non è tutto! Crea un percorso a ostacoli per mettere a dura prova gli umani o mettiti tu alla prova con la creazione di un puzzle per sfidare gli amici e condividerlo con il mondo!"