Avatar: Frontiers of Pandora, i preorder potrebbero iniziare a breve

I pre-order di Avatar Frontiers of Pandora potrebbero iniziare a breve. L'indiscrezione è stata lanciata dal dataminer ScriptLeaksR6 che ha mostrato un immagine relativa proprio ai preordini del gioco estrapolata dal backend dell'Ubisoft Store e successivamente condivisa da Tom Henderson sulle pagine di Insider Gaming. Di conseguenza anche il lancio nei negozi e gli store digitali potrebbe non essere lontano.

Come possiamo vedere nel tweet qui sotto, a patto che l'immagine sia vera, i preorder di Avatar: Frontiers of Pandora dovrebbero garantire come bonus il "The Child of Two Worlds Pack" che include un set di oggetti per la personalizzazione del personaggio e una skin per arma.

Al momento non è chiaro quando inizieranno di preciso i preorder, ma il fatto che questo dettaglio sia stato scovato all'interno dell'Ubisoft Store suggerisce che non manca molto. Ricordiamo anche che in precedenza Insider Gaming ha stilato una lista degli 11 giochi che la compagnia francese pubblicherà prima della fine dell'anno fiscale corrente (ovvero il 31 marzo 2024) e Avatar Frontiers è uno di questi.

Avatar: Frontiers of Pandora è un gioco di stampo action adventure in prima persona basato sulla celebre serie cinematografica e realizzato da Massive Entertainment in collaborazione con Lightstorm Entertainment e Disney. Nel gioco vestiremo i panni di un Na'vi alle prese con un viaggio attraverso la frontiera occidentale di Pandora, un'area mai vista prima, in cui incontreremo personaggi e creature inedite e dovremo vedercela con le forze dell'RDA.

Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere la nostra anteprima di Avatar: Frontiers of Pandora.