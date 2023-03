Lies of P, un nuovo video gameplay da 11 minuti ci mostra il Bloodborne-like, dalla GDC 2023

Gamespot ha pubblicato un nuovo video gameplay - che trovate poco sotto - dedicato alla versione PC di Lies of P, il gioco di ruolo d'azione ispirato ai souls-like e, ancora più precisamente, a Bloodborne. Il filmato è stato registrato durante la GDC 2023, quindi non si tratta di una versione definitiva. A giocare è un membro della testata, non uno degli sviluppatori.

Lies of P ci metterà nei panni di Pinocchio, un burattino che deve esplorare Krat, una città oscura in un mondo ispirato alla Belle Époque. Dovremo trovare Geppetto e fare luce su un mistero. Il gioco promette combattimenti rapidi e anche un sistema di "menzogne" che condizioneranno la storia e il finale.

Il video di gameplay della GDC 2023 ci permette di farci un'idea di quali sono gli equilibri di gioco, soprattutto dei combattimenti, così come vedere un po' di più dell'ambientazione di Lies of P. Nel complesso, il gioco è simile a Bloodborne in quanto si basa soprattutto sulla schivata e su un approccio aggressivo. Ovviamente dovremo provarlo con mano prima di poter confermare o smentire le sensazioni offerte dal video.

In questo video non è incluso uno scontro con un boss, ma intorno al minuto 7:20 è presente un nemico più potente, che potremmo forse considerare una sorta di mini-boss di Lies of P. La battaglia dura un paio di minuti e permette al giocatore di aprire uno scrigno e ottenere una nuova arma. Lies of P permetterà ovviamente di personalizzare il proprio personaggio, scegliendo armi e anche armature.

Vi ricordiamo anche che le versioni fisiche di Lies of P sono state confermate per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X.