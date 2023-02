Lies of P: le versioni fisiche sono state confermate per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X

Fireshine Games ha annunciato tramite un comunicato ufficiale di aver stretto un accordo con NEOWIZ per la pubblicazione della versione fisica di Lies of P. Ora possiamo quindi confermare che il gioco sarà disponibile anche su disco, oltre che in versione digitale. Il formato fisico sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X. Lies of P sarà anche disponibile su computer in formato esclusivamente digitale. La data di uscita è agosto 2023.

"Siamo lieti di aver collaborato con NEOWIZ per pubblicare la versione fisica di Lies of P nei mercati occidentali entro la fine dell'anno," ha dichiarato Sarah Hoeksma, Marketing Director presso Fireshine Games. "Essendo uno dei giochi più attesi del 2023, non vediamo l'ora che i giocatori entrino in questa versione profondamente oscura di una storia classica e che vivano l'avventura che li attende."

Lies of P è un gioco di ruolo d'azione ispirato ai souls-like di FromSoftware. Ci ritroviamo nella Belle Époque e siamo un burattino, Pinocchio, in una riscrittura della storia originale di Collodi, che qui è solo una lontana fonte di ispirazione. Potremo esplorare Krat, una città in rovina, dove troveremo tanti nemici da affrontare. Vi sarà un sistema di "bugie" che ci trasformeranno in veri umani, con tutti gli svantaggi e i vantaggi che questo comporta. Ci saranno varie scelte narrative e diversi modi per personalizzare il nostro personaggio.

Estremamente atteso, Lies of P è stato premiato con il "Most Wanted Sony PlayStation Game Award" durante l'Opening Night Live 2022 della gamescom e ha anche ottenuto il premio di "Miglior Gioco di Azione e Avventura" e "Miglior Gioco di Ruolo" ai gamescom awards 2022.

Vi lasciamo infine al trailer dell'IGN Fan Fest 2023.