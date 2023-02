Lies of P, mese di uscita annunciato con un trailer all'IGN Fan Fest 2023

Lies of P, l'affascinante soulslike realizzato da Neowiz e liberamente ispirato a "Le Avventure di Pinocchio", ha finalmente un mese di uscita, annunciato con un nuovo trailer all'IGN Fan Fest 2023: il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel mese di agosto 2023.

Dopo il trailer del gameplay di qualche giorno fa, Lies of P conferma in questa occasione che arriverà nei negozi anche nelle versioni PS4 e Xbox One, ma soprattutto ribadisce il proprio immaginario, davvero potente e inquietante.

Protagonista del nuovo video non è infatti il "burattino" che avremo modo di controllare durante la campagna, pensì la sua nemesi e soprattutto le orribili creature a cui ha dato vita, che ci troveremo ad affrontare nell'ambito di un gameplay action RPG di stampo hardcore.

In attesa di ulteriori dettagli, vi ricordiamo che abbiamo provato Lies of P alcuni mesi fa, restando positivamente colpiti dall'esperienza confezionata finora per questa originale trasposizione di Pinocchio.