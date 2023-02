Fallout: New Vegas: Obsidian ha benedetto una potenziale versione rimasterizzata

Lo studio di sviluppo Obsidian Entertainment ha dato la sua benedizione a una potenziale edizione rimasterizzata di Fallout: New Vegas, un sogno per moltissimi videogiocatori appassionati della serie post apocalittica. Naturalmente non si tratta di un annuncio, ma solo di considerazioni espresse da prestigiosi membri del team di sviluppo, per inciso Tim Cain e Leonard Boyarsky.

I due maestri dei giochi di ruolo occidentali hanno espresso il loro apprezzamento all'idea di un'edizione rimasterizzata di Fallout: New Vegas parlando dell'annuncio di The Outer Worlds Spacer's Choice Edition, che è appunto una remastered di The Outer Worlds per console di ultima generazione.

Da specificare che i due non solo lavorarono a Fallout: New Vegas, ma anche ai primi due Fallout (di fatto sono gli autori della serie). Chiacchierando con The Gamer, Cain ha detto: "Non che dipenda da me, ma non sarebbe fantastica una rimasterizzazione grafica di Fallout: New Vegas?" Boyarsky di suo ha confermato che lo sarebbe, riprendendo le parole del collega e amico.

Attualmente la serie Fallout è in mano a Bethesda, quindi a Microsoft. Anche Obsidian è uno studio di Microsoft. Immaginiamo che n caso di pressioni da parte dei fan, qualcosa potrebbe venirne fuori, anche perché la serie Fallout attualmente è ferma, nonostante il grande successo degli ultimi capitoli (Fallout 76 a parte), perché Bethesda deve prima pensare a finire Starfield, quindi deve mettersi a lavorare su The Elder Scrolls VI. Non sarebbe male avere qualche progetto intermedio prima di Fallout 5, soprattutto se della qualità di Fallout: New Vegas (che molti preferiscono a Fallout 3 e 4).