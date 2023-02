Twitch ha fatto circa il 10% di spettatori in meno nel 2022

Nel 2022 Twitch ha fatto registrare dei dati non proprio positivi. In particolare il calo di spettatori è stato abbastanza accentuato, visto che si parla di un -9,4% rispetto al 2021, che però va ricordato come l'anno della pandemia. Comunque sia, è previsto un calo ulteriore anche nel 2023.

A riportare il dato è stato il sito SullyGnome, che si occupa di monitorare le piattaforme di video streaming sin dal 2016. Twitch ha raggiunto il suo picco di spettatori nell'aprile del 2021 (3,1 milioni), dopo una crescita costante anno per anno. A dicembre 2022 però il picco è stato soltanto di 2,2 milioni, ricresciuto a 2,5 a gennaio 2023 (comunque un -13% rispetto a gennaio 2022).

Il dato del -9,4% tiene in considerazione l'anno completo ed è in linea con il calo delle ore di live stream, scese del 9,8%.

I fattori che hanno causato il calo sembrano essere diversi. Abbiamo già riportato della pandemia, cui però vanno aggiunti la scarsa popolarità di alcuni nuovi lanci, in particolare tra i live service, e la diminuzione dell'interesse verso gli esport, con cali vistosi per League of Legends, Dota 2 e Counter-Strike: Global Offensive.

Un altro fattore determinante è stata la fuga degli streamer verso altri lidi, come YouTube, Facebook Gaming e Kick, attirati dalla prospettiva di ricavi maggiori offerti dalle rispettive compagnie.

Il risultato è che Twitch in un anno ha perso il 5,4% di streamer partner, calati a 50.702.

Comunque sia va detto che la piattaforma di video streaming di Amazon è ancora largamente la più popolare e può contare sugli streamer più grossi, come xQc, Kai Cenat, Ibai, Auronplay, GrefG, Hasan, Gaules e tanti altri.