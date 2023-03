Mirror's Edge e alcuni Battlefield classici saranno presto rimossi dai negozi digitali

L'editore Electronic Arts e la software house DICE hanno annunciato che dal 28 aprile 2023 Mirror's Edge, Battlefield 1943, Battlefield: Bad Company e Bad Company 2 non saranno più acquistabili nei negozi digitali. Nemmeno in Origin, il negozio proprietario di EA.

La rimozione dei giochi dalla vendita anticipa la fine dei servizi online degli stessi giochi, che sarà operativa dall'8 dicembre 2023. I contenuti offline di Bad Company 1 e 2 e di Mirror's Edge rimarranno accessibili, come spiegato da DICE, mentre per Battlefield 3, che è un gioco solo online, non ci sarà niente da fare.

DICE: "Anche se questi giochi occupano un posto speciale nei nostri cuori, stiamo lavorando per creare nuovi ricordi insieme a voi concentrandoci sulle presenti e future esperienze di Battlefield."

Nell'annuncio non viene fatta menzione di problemi di licenze o tecnici che possano motivare questa decisione. Perché non continuare a vendere solo le campagne single player, magari a un prezzo ridotto? Evidentemente Electronic Arts non è interessata a farlo, perché non può trarci grossi ricavi, quindi ha preferito rimuovere completamente il problema.

Naturalmente potrete continuare ad acquistare i titoli elencati, Battlefield 1943 a parte, ricorrendo al mercato dell'usato. Oppure potete acquistarli nei loro ultimi giorni di vita e tenerli sui vostri account digitali. In particolare potete prenderli su Steam, dove attualmente sono in saldo, oppure prendere le versioni Xbox 360, retrocompatibili su Xbox One e su Xbox Series X e S. Per le versioni PlayStation c'è poco da fare, purtroppo, e avete bisogno di PS3 per giocarci.