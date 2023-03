Mirror's Edge non verrà rimosso dai negozi digitali, arriva la rettifica di DICE

Contrariamente a quanto annunciato nella giornata di ieri, Mirror's Edge non verrà rimosso dagli store digitali e dunque sarà disponibile per l'acquisto anche in futuro. La conferma arriva da DICE che ha rettificato il comunicato di ieri, spiegando che la rimozione riguarderà solo Battlefield 1943, Bad Company e Bad Company 2.

Come spiegato in una precedente notizia, a partire dal 28 aprile EA interromperà la vendita dei giochi della serie Battlefield sopracitati in vista della chiusura dei server fissata per l'8 dicembre 2023. Chi li ha già acquistati in passato o li acquisterà prima della rimozione dagli store digitali potrà comunque accedere ai loro contenuti singleplayer offline, ad eccezione di Battlefield 1943 che include solo modalità multiplayer online.

Nella lista dei giochi in rimozione in origine c'era anche Mirror's Edge, il che aveva fatto storcere il naso a più di un giocatore, in quanto le copie fisiche del gioco sono ormai difficili da reperire negozi e che su piattaforme Sony la versione digitale è fruibile solo su PS3. Inoltre, in generale l'interruzione delle vendite appariva poco sensata, in quanto si tratta di un gioco single player in tutto e per tutto. L'unico elemento "online" erano le classifiche dei punteggi dei vari livelli, che sono state chiuse lo scorso 19 gennaio.

Fortunatamente si è trattato solo di un grossolano errore di comunicazione da parte di DICE e Mirror's Edge dunque rimarrà in vendita presso i principali store digitali anche in futuro.