Rakuen Deluxe Edition, la recensione del ritorno di un GDR commovente con tanti contenuti aggiuntivi

Affiancato dallo spin-off Mr. Saitou (disponibile, sempre dal 23 marzo, anche come prodotto "autonomo" su Steam) e dalla serie animata Farmer in the Sky, Rakuen è un appuntamento imperdibile per chi ama gli RPG vecchio stile con meccaniche semplici e una narrativa intensa.

Non vogliamo svelare troppo della trama - che si rivela pian piano, con delicatezza e un livello di scrittura in media molto alto - anche perché Rakuen è un videogioco che vive di sorprese e colpi di scena, piccoli e grandi. Basti sapere che il bambino e la sua mamma scoprono che è possibile accedere a un mondo fantastico tramite alcune porte all'interno dell'ospedale: si tratta di Rakuen, universo di cui narra un libro tramandato nella famiglia della mamma da generazioni. L'aspetto più riuscito del lavoro di Laura Shigihara è sicuramente la contrapposizione tra il grigiore dell'ospedale - reso anche a livello musicale, e non soltanto estetico - e la gioia vibrante della Foresta di Morizora e degli altri ambienti che i protagonisti esploreranno nel corso dell'avventura. L'utilizzo di simpatici funghetti, vermi-lama, boccioli e orsacchiotti permette a Shigihara di affrontare tematiche difficili e spesso dolorose mantenendo Rakuen accessibile a un pubblico anche molto giovane; nonostante il tono da fantasy per ragazzi, la trama presenta momenti anche intensamente commoventi, specialmente nel riuscitissimo finale, che giunge dopo circa dieci ore di gioco . A nostro avviso, è un peccato che il rapporto tra il bambino e la mamma non venga sviluppato nel corso della storia, per ricevere un'accelerazione improvvisa verso la fine, considerato anche che i due protagonisti sono quasi sempre insieme, con conseguenze anche sul profilo del gameplay.

Un bambino riposa sotto le coperte del suo lettino in ospedale. Dopo aver incontrato un ragazzino misterioso chiamato Yami, il protagonista inizia a percorrere il reparto e a conoscere gli altri pazienti ricoverati. C'è il burbero Tony, un anziano appassionato di caffè, e poi Cora, con il suo mohawk rosa; c'è Winston, che non abbandona mai il capezzale della moglie in coma, Kisaburo, ossessionato dalle sue operazioni di scavo che fanno ammattire il personale sanitario, e la piccola Sue. Impariamo a conoscere i personaggi tramite i dialoghi e le impressioni che hanno l'uno dell'altro; saranno fondamentali per far chiarezza sulle loro storie personali , tutte intense e ben scritte .

Un RPG semplice e immediato

La mamma è quasi sempre al fianco del bambino protagonista di Rakuen, pronta a fornire consigli e supporto

Rakuen non pretende di porre i giocatori dinanzi a enigmi complessi, esigendo al più spirito di osservazione e capacità di ascolto dei vari personaggi, che riveleranno i loro desideri ai protagonisti, e di cui spesso dovremo risolvere i problemi per proseguire. Premendo il tasto Y si può parlare in qualsiasi momento con la mamma, che dà consigli per risolvere gli enigmi: peccato che solitamente il dialogo si manterrà molto sul generico, senza indicazioni specifiche per andare avanti. Per la gran parte del tempo, la mamma rimane una presenza silenziosa e non attiva, che segue il bambino, ma non interagisce con lui.

Rakuen è sviluppato con RPG Maker XP e non sempre gli elementi dello scenario hanno un'aria così distintiva da invitare all'interazione: spesso, però, si comprende che anche il più banale dei comodini d'ospedale può nascondere oggetti essenziali per il proseguimento nell'avventura. È presente un inventario molto semplice, accessibile tramite il menu, che contiene oggetti chiave e vari collezionabili che possono essere usati per decorare l'ospedale. Il dualismo ospedale/mondo di fantasia funziona e convince anche dal punto di vista del gameplay: spesso è necessario alternare l'attraversamento dei due mondi per portare oggetti avanti e indietro, parlare con i vari personaggi che popolano questi ambienti così differenti e così portare avanti l'avventura. Rakuen vive soprattutto di eccellenza narrativa, e in questo senso si può affermare che trama e dialoghi divengono la ricompensa primaria del giocatore, che anche in seguito a una fetch quest all'apparenza banale ottiene l'accesso a storie intense e profondamente umane, che abbiamo vissuto nuovamente con grande piacere in questa Rakuen Deluxe Edition.