Resident Evil 4 ci presenta un Leon S. Kennedy in versione agente governativo e sembrano lontani i tempi in cui era una semplice recluta: ripercorriamo la sua storia.

Lo avevamo conosciuto come recluta alle prime armi e lo ritroviamo fidato agente governativo agli ordini del Presidente degli Stati Uniti. Un bel salto di carriera, non c'è che dire. Leon Scott Kennedy è uno dei personaggi principali della saga di Resident Evil; protagonista assieme a Claire Redfield del secondo capitolo e star assoluta di Resident Evil 4, episodio che si appresta a tornare sotto forma di remake. Ma cosa c'è in mezzo? Ripercorriamo insieme la storia di Leon S. Kennedy prima di Resident Evil 4.

Resident Evil 2 In Resident Evil 2, Leon è un poliziotto al suo primo giorno di lavoro Se pensate che il primo giorno di lavoro possa essere complicato, allora non conoscete quello dell'agente Kennedy presso il dipartimento di polizia di Raccoon City. Dopo aver concluso brillantemente l'accademia, nel settembre del 1998 Leon viene spedito nella ridente (ma forse sarebbe più appropriato dire "morente") cittadina del midwest degli Stati Uniti per prendere servizio come nuovo agente. Ma, si sa, è dal lontano 1996 che nell'immaginario collettivo "Raccoon City" è sinonimo di grossi guai, una certezza che nella prima avventura di Leon non fa eccezione. Appena giunto sul posto, il nostro eroe - ancora ignaro di esserlo - si trova catapultato in un'apocalisse zombie causata dalla fuoriuscita del letale virus T dai laboratori della Umbrella Corporation, situati nei sotterranei della città. La popolazione è stata interamente trasformata in un'orda di non-morti affamata di carne fresca, uno scenario che complica dannatamente le cose per la recluta e per Claire Redfield. La ragazza, giunta in città alla ricerca del fratello Chris, stringerà con Leon una sorta di alleanza obbligata. La coppia è però costretta a separarsi quasi subito: un camion impazzito esplode in pieno centro dividendo di fatto le strade dei protagonisti e spingendoli a raggiungere la centrale attraverso due percorsi differenti. Arrivato al commissariato, Leon si rende conto ben presto che l'unica, possibile via di uscita dal disastro è rappresentata da un passaggio segreto che si snoda proprio sotto la stazione di polizia, anch'essa ormai brulicante di mostri. Attraversato il percorso sotterraneo, l'agente fa la conoscenza della misteriosa Ada Wong, donna alla ricerca del proprio fidanzato nella versione originale del gioco e che nel remake del 2019 diventa invece un membro dell'FBI incaricato di recuperare un campione del virus G, una variante ancora più pericolosa ed estrema del virus T. I due stringono una guardinga collaborazione: nessuno sembra fidarsi davvero dell'altro ma l'obiettivo comune di fermare la follia generata dalla Umbrella Corporation, la multinazionale farmaceutica responsabile della crisi, sembra essere un collante sufficiente a tenere insieme la squadra. Ada Wong è un personaggio a dir poco indecifrabile A complicare le cose interviene però il Tyrant, enorme creatura rilasciata nella stazione di polizia dalla stessa Umbrella al fine di spazzare via i sopravvissuti alla catastrofe. Il rapporto tra Ada e l'agente Kennedy evolve a tal punto da spingere quest'ultimo a beccarsi un proiettile indirizzato proprio alla sua compagna di squadra e sparato da Annette Birkin, la moglie di William, scienziato di punta dell'Umbrella e personaggio-chiave dietro lo scoppio dell'epidemia, che durante l'avventura torna a più riprese orrendamente mutato per mettere i bastoni tra le ruote di Leon. Ma una volta ripresosi dalla ferita, un colpo ancora più duro attende il nostro eroe: la verità. Leon viene infatti a conoscenza del fatto che Ada Wong non è chi diceva di essere, bensì una mercenaria che intende vendere il campione di Virus G come arma biologica al miglior offerente. Nonostante la doccia gelata, e dopo aver messo le mani sul campione, la recluta prosegue nel suo disperato percorso verso la salvezza: Ada stavolta viene centrata da una pallottola di Annette, precipitando sul fondo della struttura sotterranea assieme alla provetta contenente il virus. Come se non bastasse, parte il conto alla rovescia che porterà inesorabilmente alla distruzione dell'intero impianto. Il rapporto tra Ada e Leon è destinato a evolversi nel corso della storia La morte di Ada è però solo apparente: durante lo scontro decisivo con il Tyrant, la donna allunga a Leon un lanciarazzi utile a risolvere la situazione, prima di sparire nel nulla. Il poliziotto riesce così a ricongiungersi con Claire e Sherry, la figlia di William Birkin, salendo sul treno di emergenza che conduce fuori dall'incubo. Ciononostante, lo scienziato, ora trasformato in un essere ributtante, non vuole saperne di mollare, e attacca il convoglio con tutta la potenza di cui dispone. Unendo le forze, però, Leon e Claire riescono a sganciare la carrozza su cui viaggia il mostro, facendola risucchiare dalle fiamme che la inseguono. I tre sopravvissuti possono così lasciarsi alle spalle Raccoon City e l'assurda notte che hanno vissuto nelle viscere della struttura di ricerca della Umbrella. Tuttavia, l'incubo di Leon nella saga di Resident Evil è appena cominciato.

Resident Evil: The Darkside Chronicles In Resident Evil: The Darkside Chronicles, Leon è impegnato in una missione in Sudamerica con Krauser Divenuto un agente governativo incaricato di effettuare operazioni di prevenzione relative a possibili minacce bioterroristiche, qualche mese dopo l'incidente di Raccoon City Leon scopre che l'amica Claire, ancora alla ricerca del fratello, è tenuta prigioniera sull'isola di Rockfort. Sfruttando la sua nuova posizione nel governo, Leon riesce a rintracciare Chris Redfield e a informarlo sul pericolo che sta correndo la sorella. L'ex-agente S.T.A.R.S. si fionda sul posto per soccorrere Claire, e a missione compiuta comunica a Leon che un'altra persona è fuggita dall'isola oltre a loro: Albert Wesker, vecchio membro del team di Chris, ora in possesso di poteri straordinari grazie a un prototipo di virus che scorre nelle sue vene, donatogli da William Birkin ai tempi dei fatti di villa Spencer, nel primo Resident Evil. Dopo alcune ricerche, l'ex-poliziotto viene a conoscenza del fatto che Ada Wong lavorava proprio per Wesker al momento del loro incontro nelle profondità della stazione di polizia di Raccoon City, e che la donna è riuscita a consegnare al suo committente il tanto agognato virus G. A seguito di un addestramento rigoroso, nel 2002 il nostro eroe viene assegnato al SOCOM, il commando del Dipartimento della Difesa americano incaricato di effettuare operazioni speciali, e si ritrova ad affrontare l'Operazione Javier assieme al suo partner Krauser. La missione ambientata in Sudamerica prevede la cattura di Javier Hidalgo, potente signore della droga scomparso da tempo e probabilmente legato ai membri della Umbrella da cui avrebbe acquistato il virus T-Veronica, agente patogeno di cui Wesker si è impossessato sull'isola di Rockfort. Leon in una situazione infuocata Il vero obiettivo dell'incarico non è però l'arresto di Hidalgo, bensì quello di sventare il rischio biologico che potrebbe essere causato proprio dal virus nelle mani del narcotrafficante. Obiettivo di cui il solo Leon è a conoscenza, con Krauser che, una volta scoperta la vera natura della missione, inizia a serbare profondo rancore nei confronti del governo statunitense, reo di averlo tenuto all'oscuro di tutto. Malgrado ciò, il soldato dimostra tutto il suo valore nell'arco dell'operazione, riportando però una grave ferita al braccio durante lo scontro con una delle orribili creature che infestano la zona; un infortunio che inizierà a far germogliare nella mente di Krauser la possibilità di allearsi proprio con Wesker, per sfruttare così i virus come fonte di potere. Sul loro cammino i due agenti incontrano Manuela, la figlia di Javier, ragazza infettata dal T-Veronica con cui il padre intendeva curarla da una rara malattia, proposito che ben presto sfocia però in una folle sete di immortalità che finisce per corrompere il signore della droga. L'avventura ripercorre anche alcune fasi salienti di ciò che accadde nel secondo capitolo della serie Al termine della missione infatti, Leon e Krauser inchiodano Hidalgo che per tutta risposta si fonde con una ferocissima pianta carnivora dando vita al V Complex, tentacolare abominio che riesce a dare grosso filo da torcere ai nostri eroi. A questo punto, si rivela decisivo l'intervento di Manuela: la ragazza trasforma parte del proprio sangue in una sostanza infiammabile che scaglia contro suo padre, e che i due soldati sfruttano a suon di piombo per avere la meglio sul mostro. Sventata la minaccia, la squadra torna negli Stati Uniti; Leon abbandona i SOCOM, mentre la ferita riportata in missione costringe Krauser a un congedo obbligato dalle forze armate, con l'agente che qualche tempo dopo rimarrà ucciso in un incidente stradale. Forse.