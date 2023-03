Offerte Amazon: controller Xbox Elite Series 2 Core in sconto nella versione bianca

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un controller Xbox Elite Series 2 Core, in colore bianco. Lo sconto segnalato è di 28€, ovvero del 22%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 129.99€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre, ma la differenza è di un paio di euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il controller Xbox Elite Series 2 Core è una specifica versione che non comprende le componenti aggiuntive del modello base del controller. Potete utilizzarlo con PC, Xbox e mobile, al pari del controller non-Elite. Dispone di levette a tensione regolabile, impugnature gommate arrotondate e blocchi dei grilletti più corti. Permette di creare profili personalizzati e salvarne tre sul controller, passando da uno all'altro liberamente. La batteria ricaricabile dura fino a 40 ore.