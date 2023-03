Resident Evil: un sondaggio di Famitsu svela i personaggi più amati della serie Capcom

La rivista giapponese Famitsu ha stilato la classifica dei personaggi più popolari della serie di Resident Evil tramite un sondaggio indetto tra i suoi lettori. Al primo posto c'è Leon S. Kennedy protagonista nel secondo, quarto e sesto capitolo della saga nonché di vari film in CGI.

Ecco la top 10 completa:

Leon S. Kennedy - 2.637 punti Jill Valentine - 1.675 punti Chris Redfield - 1.530 punti Ada Wong - 1.019 punti Claire Redfield - 858 punti Albert Wesker - 731 punti Ethan Winters - 721 punti Rebecca Chambers - 377 punti Piers Nivans - 355 punti HUNK - 330 punti

Come possiamo vedere Leon è in vetta con ampio margine di distacco dal secondo e terzo posto, occupati rispettivamente da Jill Valentine e Chris Redfield. In generale la classifica include i protagonisti giocabili dei capitoli principali. Le eccezioni sono rappresentate da Albert Wesker, lo storico villain della serie Resident Evil, HUNK, l'immortale soldato della modalità "Quarto Sopravvissuto" di RE2 e Piers Nivans, un personaggio secondario di RE6 apparso anche in un manga prequel del gioco pubblicato in Giappone.

Il sondaggio chiaramente è stato realizzato in vista del lancio di Resident Evil 4 Remake, che sarà disponibile nei negozi il 24 marzo. Ecco la nostra recensione. Se vi state chiedendo come mai in classifica non ci sia anche Ashley, vi suggeriamo di guardare il secondo episodio della parodia anime "Leon and the Mysterious Village" realizzata da Nippon Animation.