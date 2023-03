God of War: Kratos inizialmente aveva un accento britannico lo svela Chris Judge

L'attore di God of War - Chris Judge - ha originariamente provato a interpretare Kratos con un accento britannico. L'informazione arriva da Chris Judge stesso, che è stato intervistato da IGN USA.

A Judge è stato chiesto in che modo abbia deciso quale voce dare a Kratos e l'attore ha risposto: "Ho lasciato che fosse lei a trovare me. Non molti lo sanno, in realtà ho fatto un training vocale per mesi prima di iniziare, ma con un accento britannico".

Parlando del suo primo giorno di lavoro con Sony Santa Monica sul set, l'attore ha detto: "Il primo giorno sul set stavamo facendo il primo ciak e si vedevano persone che bisbigliavano e parlavano, poi Corey (Barlog, director di God of War 2018) si è avvicinato a me e mi ha detto: 'Era un accento britannico?' e io gli ho risposto: 'A quanto pare non uno molto buono, se proprio me lo devi chiedere'".

Come sanno tutti coloro che hanno giocato a God of War in inglese, questo accento non è infine stato utilizzato, forse perché il precedente interprete di Kratos, TC Carson, aveva dato al Dio greco un accento americano nei primi tre giochi di God of War.

Considerando che Barlog non riusciva a capire quale accento Judge stesse cercando di ottenere in quella prima sessione di mocap, forse è meglio così. Il doppiaggio inglese di Kratos è perfetto così com'è, in ogni caso, quindi siamo certi che non ci siamo persi nulla.

Chris Judge ha ripreso il proprio ruolo in God of War Ragnarok.