PlayStation: un brevetto parla di trasferimento di NFT tra giochi diversi, con usi originali

Un brevetto appena pubblicato ci permette di vedere che Sony Interactive Entertainment sta esplorando le possibilità di utilizzare le NFT e la tecnologia blockchain nei giochi, in particolar modo con strumenti legati al trasferimento di NFT tra piattaforme di gioco diverse. Depositato lo scorso anno e pubblicato il 16 marzo 2023, il brevetto di Sony si intitola "NFT Framework For Transferring And Using Digital Assets Between Game Platforms".

"Come riconosciuto nel presente documento, in alcune applicazioni come i videogiochi, un NFT potrebbe rappresentare un elemento grafico o un asset del gioco (come un personaggio, un'arma o un altro asset del gioco), ma i sistemi attuali sono tecnologicamente inadeguati per consentire al proprietario di utilizzare l'asset in diversi giochi e piattaforme", si legge in una sintesi.

"Di conseguenza, come ulteriormente riconosciuto nel presente documento, la funzionalità può essere migliorata consentendo ai giocatori e/o agli spettatori di utilizzare in esclusiva l'asset ed eventualmente di trasferirne i diritti ad altri tramite NFT".

Un esempio fornito dal documento di Sony è dare la possibilità ai giocatori che ottengono una skin unica in un gioco di utilizzarla utilizzata in altri titoli. Tali NFT potrebbero "essere trasferiti ad altri (ad esempio, venduti ad altri o scambiati)", ha affermato Sony.

Sony non si ferma qui e pensa anche all'idea di usare un NFT come una sorta di "file di salvataggio" in un gioco trasferibile ad altri giocatori.

"Come ulteriore esempio, è possibile creare un NFT che rappresenti il raggiungimento di un determinato livello, punteggio e/o accumulo di punti in un particolare videogioco", si legge nel brevetto. "L'NFT può essere trasferito a qualcun altro, che può riprendere il gioco dove il cedente ha lasciato in base all'NFT, in modo che il cessionario inizi il gioco allo stesso livello, con lo stesso punteggio e/o con lo stesso accumulo di punti del cedente".

Non è una novità che Sony stia pensando agli NFT: un brevetto di Sony è infatti stato depositato nel maggio 2021 e pubblicato lo scorso novembre e ha rivelato per la prima volta che l'azienda stava esplorando attivamente il potenziale uso delle NFT e della tecnologia blockchain nei giochi.