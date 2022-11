Sony PlayStation: brevetto punta alla tracciabilità dei beni digitali nei giochi, in stile NFT

Sony ha depositato un brevetto, dal titolo "Tracking Unique In-Game Digital Assets Using Tokens on a Distributed Ledger", che mira alla tracciabilità dei beni digitali nei giochi PlayStation, in modo simile a quanto fanno gli NFT. Sostanzialmente in questo modo l'editore potrebbe seguire la storia di un bene digitale, sia esso un oggetto cosmetico o un momento di gameplay o ancora una singola immagine o un video clip, assegnandogli un token unico.

Il sistema descritto nel brevetto, depositato a maggio 2021, ma emerso soltanto ora, si occuperebbe di monitorare e registrare tutte le modifiche agli oggetti digitali, inclusa proprietà, aspetto o addirittura i metadati, generando dei blocchi che contengono informazioni sulle registrazioni precedenti.

"Viene generata la risorsa digitale insieme a un registro distribuito che traccia la storia della risorsa digitale, il quale viene archiviato su tutti i dispositivi. Un token unico per la risorsa digitale può includere un identificatore univoco e i metadati che identificano le proprietà della risorsa digitale."

I giocatori potranno inoltre assegnare dei token unici per tracciare la storia delle loro azioni e / o transazioni con gli altri giocatori. Il brevetto parla anche delle licenze commerciali di certi oggetti digitali di gioco, come skin delle armi, in modo che possa essere usate con il videogame relativo.

L'obiettivo sarebbe quello di ridurre le frodi tra i giocatori rendendo le transazioni di beni digitali il più trasparenti possibili.

L'immagine sottostante illustra un esempio di come funzionerebbe il sistema, ossia l'interfaccia di visualizzazione della storia dell'oggetto.

Immagine tratta dal brevetto

Sembra che l'obiettivo si Sony sia quello di evitare l'azzeramento dei dati dei beni digitali, come avviene ad esempio nelle compravendite degli oggetti di Counter-Strike: Global Offensive.

In questo modo Sony potrà differenziare gli oggetti venduti in vari modi, ad esempio stabilendone la rarità, così da diminuire i rischi di transazioni illecite.

I giocatori potranno tracciare le loro interazioni

Se la nuova tecnologia associata agli oggetti in gioco è abbastanza chiara nel suo funzionamento, lo è meno per quanto riguarda i "momenti di gameplay". Sostanzialmente il sistema si occuperebbe di monitorare le interazione tra i giocatori, consentendo di riviverle tramite immagini e video. Volete rivedere il momento in cui vi siete incrociati per la prima volta con PierPippaGreco (nickname a caso)? Il sistema ve lo riproporrà sotto forma di registrazione con assegnato un token digitale unico. Pare inoltre che i giocatori stessi potranno assegnare dei token alle loro interazioni con gli altri giocatori, così da tracciarne la storia.