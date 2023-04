My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu di hollywolfirl mira alla massima fedeltà

My Hero Academia è arrivato alla fine della sesta stagione, in versione anime, e i fan non vedono l'ora di proseguire le avventure dei propri eroi preferiti. Ci vorrà un po' di tempo, però, quindi nel frattempo possiamo consolarci ammirando qualche cosplay di qualità. hollywolfirl ci propone ad esempio il proprio cosplay di Momo Yaoyorozu, estremamente fedele al personaggio.

hollywolfirl ci propone Momo Yaoyorozu nella sua versione da eroina, con il costume rosso. La ragazza ha il potere di creare oggetti direttamente dalla propria pelle, sempre ammesso che ne abbia le energie e soprattutto che conosca la composizione di tale oggetto. Il suo potere si basa quindi anche sullo studio e infatti la ragazza è una delle migliori studentesse della propria classe.

Se avete di cosplay di My Hero Academia, ecco il cosplay di Momo Yaoyorozu di 주희 è perfetto e allegro. Come non citare poi il cosplay di Momo Yaoyorozu di purai.prih è perfettamente fedele. Ecco anche il cosplay di Momo Yaoyorozu di ilukamun è l'anime ma in 3D. Chiudiamo con il cosplay di Momo Yaoyorozu di ao_cos non teme rivali per fedeltà.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da hollywolfirl? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel modo migliore oppure avete visto versioni di qualità superiore?