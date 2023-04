XDefiant: nuove informazioni sulla data della beta da un noto leaker

Secondo il nuovo gruppo Discord dell'affidabile leaker di Ubisoft "ScriptLeaksR6", lo sparatutto in prima persona free-to-play XDefiant sarà al centro di una beta chiusa a partire dal 13 aprile. La beta dovrebbe durare circa 10 giorni, secondo quanto trapelato.

XDefiant era inizialmente conosciuto come Tom Clancy's XDefiant prima di essere ribattezzato "Ubisoft Original" nel marzo 2022 e di abbandonare il collegamento con Tom Clancy. Il gioco viene ora presentato come una sorta di crossover, con la presenza di personaggi e fazioni provenienti da molti franchise Ubisoft, come i Liberated di Far Cry, Echelons di Splinter Cell, i Cleaners di The Division, i DedSec di Watch Dogs e i Phantoms di Ghost Recon. Il leak indica che i Phantom otterranno nuove abilità in questa prossima beta.

Il sito ufficiale afferma che il gioco conterrà mappe tratte da molti giochi Ubisoft insieme a mappe originali, oltre a due tipi di modalità di gioco: Modalità Arena, in cui le squadre competono in mappe in stile arena per il dominio e il controllo del territorio, e modalità Lineare, in cui le squadre hanno obiettivi specifici. Secondo la fuga di notizie, la beta conterrà anche una nuova mappa e il cosiddetto Quartier Generale Echelon.

Dovremo vedere se queste informazioni sono corrette o meno dopo che Ubisoft avrà fatto un annuncio ufficiale.