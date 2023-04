The King of Fighters XV: annunciati Kim Kaphwan e Goenitz come nuovi combattenti

Prosegue il supporto per The King of Fighters XV, con il picchiaduro SNK che continua a ricevere nuovi contenuti e continuerà a farlo anche nell'immediato futuro, come dimostra il recente annuncio di Kim Kaphwan e Goenitz come prossimi combattenti in arrivo nel roster.

Potete vedere entrambi nel trailer pubblicato da SNK sulle novità annunciate nelle ore scorse, in occasione dell'EVO 2023 in Giappone e riguardante diversi elementi in arrivo per i giochi della compagnia.

L'arrivo di Kim Kaphwan è decisamente vicino, con l'uscita fissata per il 4 aprile 2023, dunque tenete d'occhio gli aggiornamenti a The King of Fighters XV nella prossima settimana.

Per quanto riguarda Goenitz ci vorrà invece un po' da attendere, prima di poterlo vedere in azione: l'aggiunta è prevista attraverso un aggiornamento che dovrebbe avvenire durante l'estate, dunque mancano ancora alcuni mesi prima dell'arrivo del combattente in questione.

Sempre per questa estate è previsto l'arrivo anche di Sylvie Paula Paula e Najd, destinati dunque ad ampliare ulteriormente il roster di combattenti del quindicesimo capitolo della storica serie di picchiaduro da parte di SNK, disponibile per PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S.