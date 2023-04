Xbox Games with Gold, aprile 2023: disponibile il primo gioco gratis del mese

Come da programma, ci troviamo al primo aprile ed è dunque disponibile da oggi il primo dei giochi gratis previsti per Xbox Games with Gold in aprile 2023, ovvero Out of Space: Couch Edition.

Come abbiamo visto con l'annuncio di questa settimana, anche per aprile 2023 sono previsti due giochi in arrivo per gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate attraverso lo storico programma di Games with Gold. Si tratta di Out of Space: Couch Edition, disponibile da oggi, primo aprile fino al 30 aprile 2023, e di Peaky Blinders: Mastermind, che sarà disponibile dal 16 aprile al 15 maggio.

Come sempre, il programma non offre propriamente giochi di grosso calibro, ma in questo caso si tratta comunque di titoli molto interessanti. Out of Space: Couch Edition, in particolare, è un gioco cooperativo multigiocatore nel quale dobbiamo vivere su un'astronave insieme a dei coinquilini, cosa più complicata di quanto potrebbe sembrare.

La cooperazione è l'elemento di base dell'esperienza di gioco, visto che con i vari compagni dovremo generare risorse, fermare invasioni aliene, migliorare i dispositivi a bordo della nave e costruire una casa che sia sostenibile, tutto cercando di collaborare al meglio e in maniera coordinata.

Peaky Blinders: Mastermind è invece un'avventura puzzle basata sulla famosa serie TV, che ovviamente interesserà soprattutto gli appassionati di questa ma che presenta comunque elementi intriganti un po' per tutti.