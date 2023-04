Koei Tecmo vuole portare altri giochi su Xbox Game Pass e PlayStation Plus Extra

Il publisher giapponese Koei Tecmo sembra interessato a portare altri giochi su Xbox Game Pass e PlayStation Plus Extra, ovvero i principali servizi su abbonamento che offrono l'accesso a un catalogo di giochi, in base a quanto emerso da un recente sondaggio diffuso dalla compagnia.

Riferendosi anche al recente rilascio di Wo Long: Fallen Dynasty direttamente all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, nel sondaggio si chiede agli utenti se questi possano essere interessati all'inserimento di altri giochi Koei Tecmo all'interno di servizi del genere, menzionando tra gli altri Xbox Game Pass e PlayStation Plus Extra.

Il sondaggio chiede più precisamente quali altri giochi gli utenti vorrebbero veder arrivare all'interno di questi cataloghi, e sebbene sia un po' poco per prendere per certo l'impegno del publisher su questo fronte, rappresenta certamente una chiara dimostrazione d'interesse di Koei Tecmo nei confronti di questo sistema di distribuzione dei propri titoli.

Tutto questo potrebbe far pensare anche al fatto che il lancio di Wo Long: Fallen Dynasty su Xbox Game Pass abbia raggiunto numeri notevoli, tanto da far continuare a prendere in considerazione queste manovre per il prossimo futuro, anche se non è detto che si parli di lancio di nuovi giochi direttamente in catalogo o di recupero di giochi già usciti in precedenza.

Potete trovare il sondaggio a questo indirizzo e potete anche rispondere alle domante poste da Koei Tecmo, in attesa di vedere quali potranno essere gli sviluppi della questione. Intanto, vi rimandiamo alla nostra recensione di Wo Long: Fallen Dynasty per conoscerlo meglio.