Pesci d'aprile, vediamo una raccolta con alcuni dei migliori della giornata

Oggi è il 1° aprile, quindi niente è reale e tutto è possibile. Questo per dire che la rete si sta riempiendo di pesci d'aprile, ossia di contenuti scherzosi, a volte palesemente falsi, in altri casi più convincenti, che vale la pena di riportare. Naturalmente ne abbiamo scelti alcuni di inerenti al mondo dei videogiochi.

Iniziamo dal nuovo trailer di Sniper Elite 5, che ci presenta un terribile nemico per i nazisti: i nani da giardino.

Come non esserne terrorizzati? Mojang invece ha appena lanciato un nuovo aggiornamento di Minecraft, il The Vote Update, che consentirà agli utenti di votare su tutti gli aspetti del gioco:

Gli sviluppatori di DayZ, invece, sono stati costretti a pubblicare in anticipo l'annuncio del DLC dedicato ai Jet, per una presunta fuga di notizie.

Sapete che l'emulatore Dolphin sta per arrivare anche su Steam? Bene, oggi è stato annunciato che avrà degli obiettivi come tutti gli altri giochi.

Emulatori con Obiettivi

Genshin Impact di suo va riempiendosi di gatti (avranno sentito l'odore di pesce):

In Naraka: Bladepoint, invece, sta per arrivare una nuova arma: la spada laser, che effettivamente sta bene su tutto.

Street Fighter 6 sarà arricchito dal Cat Battle Device.

PUBG: Battlegrounds diventa invece Bizzarre Battle Royale e si riempie di super poteri:

Samba de Amigo diventa un film:

PlayStation ha annunciato la PlayStation Academy:

NieR Re[in]carnation sta per cambiare: arriva il simulatore di appuntamenti:

Naturalmente non va dimenticato il nuovo gioco di Sonic, The Murder of Sonic the Hedgehog e non va sottovalutato Ahh VR, il visore che vi nutre.

Naturalmente in giro ne troverete molti altri. Vedremo di aggiornare la notizia con quelli più meritevoli.