Citizen Sleeper è disponibile su PS4 e PS5 con il terzo DLC, trailer di lancio

Citizen Sleeper, l'ottimo RPG narrativo di Jump Over the Age, è ora disponibile anche su PS4 e PS5, come annuncia il trailer di lancio per le versioni PlayStation, che arrivano in contemporanea con il lancio del terzo DLC compreso in questa edizione.

Citizen Sleeper si ispira ai giochi di ruolo classici, quelli da tavolo con carta e penna, ma si contraddistingue per una narrazione di alto profilo che permea tutta l'esperienza di gioco, con la possibilità lasciata al giocatore di prendere decisioni importanti per lo sviluppo della storia.

Oltre ad essere disponibile su PC e Xbox, anche attraverso Xbox Game Pass, Citizen Sleeper arriva dunque anche su PS4 e PS5 nell'edizione completa, comprensiva anche del terzo DLC: Purge, pubblicato proprio in corrispondenza di questa nuova edizione e gratuito per chi possiede già il gioco originale.

Potete conoscere meglio questo interessante gioco nella nostra recensione di Citizen Sleeper, nella quale abbiamo assegnato un ottimo voto motivandolo con il fatto che si tratta di un gioco d'autore in tutto e per tutto: "un'opera personale che svolge il suo team principale dentro i suoi sistemi, ossia che rende vivo il suo senso ultimo nelle meccaniche di gioco, non in qualche testo riepilogativo, sia esso fatto di caratteri o di video".

Di recente, l'autore del gioco ha riferito che altre storie o altri capitoli sono in arrivo, facendo pensare al fatto che Citizen Sleeper sia destinato a proseguire in qualche modo.