Square Enix: 20 anni fa avvenne la fusione tra le due compagnie

Il primo aprile, oltre ad essere una data nota per i pesci, è caratterizzato anche da un'altra ricorrenza in ambito videoludico: si tratta infatti del giorno in cui Squaresoft si fuse con Enix, creando un vero e proprio colosso dell'RPG nipponico in Square Enix.

Oggi ricorre il ventesimo anniversario da quella data: la fusione tra Square ed Enix avvenne infatti il primo aprile 2003, precisamente 20 anni fa. Dal punto di vista dell'utenza giapponese e dei fan delle produzioni nipponiche, in particolare per quanto riguarda i giochi di ruolo di tale scuola, si trattò di un evento di notevole portata.

Squaresoft puntava storicamente su Final Fantasy ma si trovava nel pieno di un'espansione creativa anche verso nuove proprietà intellettuali, mentre Enix rappresentava la storia classica del JRPG con Dragon Quest. Con questa unione, nasceva un colosso che metteva insieme le due serie di maggior rilievo sul fronte degli RPG nipponici e del mercato giapponese in generale, con importanti riflessi sul piano globale.

Inoltre, mentre Squaresoft era principalmente un publisher incentrato sui videogiochi, Enix era una compagnia impegnata su diversi fronti dell'intrattenimento, compresi anche manga, anime e altri prodotti appartenenti a settori diversi, cosa che ampliava ancora di più il raggio d'azione della neonata Square Enix.

In seguito, Square Enix ha proseguito la sua espansione arrivando fino all'acquisizione di vari team occidentali come Crystal Dynamics ed Eidos, per poi effettuare una riduzione netta e rivendere successivamente le divisioni esterne a quelle giapponesi solo qualche mese fa.