The King of Fighters XIII: Global Match annunciato con trailer su PS4 e Nintendo Switch

SNK ha annunciato oggi The King of Fighters XIII: Global Match per PS4 e Nintendo Switch, nuova edizione del tredicesimo capitolo della serie che torna a sorpresa con una presentazione in occasione dell'EVO Japan 2023.

Non sono note eventuali variazioni dal punto di vista dei contenuti, che sembrano essere gli stessi dell'edizione originale, ma con alcuni accorgimenti tecnici tra i quali la fondamentale introduzione del rollback netcode, che dovrebbe garantire notevoli passi avanti nell'uso del gioco in multiplayer online.

Per il momento, c'è un primo trailer di presentazione che potete vedere qui sopra.

Sembra essere un gioco impostato soprattutto sul multiplayer online competitivo, cosa che giustifica una riedizione di un capitolo passato con aggiornamenti applicati soprattutto per quel che riguarda le funzionalità multiplayer attraverso connessione internet, come in questo caso.

Non c'è ancora una data d'uscita precisa ma The King of Fighters XIII: Global Match dovrebbe arrivare nel corso del 2023, con ulteriori notizie in arrivo. Ci sarà comunque un beta test pubblico previsto per l'inizio dell'estate, dunque torneremo presto a parlare del gioco con la possibilità di una prova diretta allargata.