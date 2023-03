The Murder of Sonic the Hedgehog è gratis su Steam: scoprite chi ha ucciso Sonic!

Sembra un pesce d'aprile ma non lo è, o almeno non del tutto: The Murder of Sonic the Hedgehog è un nuovo gioco lanciato ora da Sega su Steam e disponibile gratis sullo store Valve, presentandosi come una visual novel basata sulle indagini per trovare l'assassino di Sonic.

Potete effettuare il download di The Murder of Sonic the Hedgehog a questo indirizzo su Steam, scaricabile liberamente su PC e Mac in quanto rilasciato in forma gratuita per tutti, almeno in queste ore di lancio.

Considerando che siamo ormai alla vigilia del primo aprile 2023, e in Giappone siamo praticamente già in tale giornata, iniziative del genere erano attese, ma in questo caso Sega si è spinta anche oltre alle aspettative: The Murder of Sonic the Hedgehog è infatti un vero e proprio gioco completo, sebbene in forma non molto estesa, che ci trasporta in una sorta di thriller investigativo alla ricerca dell'assassino di Sonic.

Per il suo compleanno, Amy Rose ha organizzato una festa a sorpresa con delitto sul Mirage Express! Quando Sonic the Hedgehog diventa la vittima del gioco, tutti gli altri sono determinati a svelare il mistero. Ma la situazione sembra aver assunto una strana piega: è davvero un semplice gioco innocente, o sta accadendo qualcosa di più sinistro? Vivi una fantastica avventura insieme al mirabolante cast della serie Sonic The Hedgehog!

La descrizione presenta un'avventura investigativa, una vera e propria visual novel che ci vede interpretare il ruolo di un detective che cerca di fare luce sulla presunta morte di Sonic, cercando di ricostruire l'accaduto e scoprire chi sia il colpevole di un tale terribile atto.