The Last of Us: Stagione 2, svelato il luogo in cui si svolgeranno le riprese

La rivista cinematografica Deadline ha pubblicato un'affidabile indiscrezione sul luogo in cui si svolgeranno le riprese di The Last of Us: Stagione 2, seguito dell'acclamata serie TV di HBO, fornendo forse suggerimenti anche sui contenuti di questa.

Secondo quanto riferito, le riprese della seconda stagione si svolgeranno a Vancouver, cosa che potrebbe essere in linea con le ambientazioni anche del videogioco The Last of Us Parte II, considerando che questo si svolge in buona parte nell'area nord occidentale dell'America, sulla costa pacifica.

Continua dunque la produzione in Canada, dunque, dopo che anche la prima stagione aveva iniziato le riprese nel luglio 2021 a Calgary. La Seconda Stagione di The Last of Us è stata confermata a breve distanza dall'avvio della trasmissione, quando era già chiaro che la serie TV sarebbe stata un grande successo.

La serie ha visto il più grande debutto per HBO dopo House of the Dragon, con un incremento costante nella quantità di spettatori di puntata in puntata per tutti i 9 episodi che hanno composto la prima stagione. La conferma della seconda era dunque scontata, ma questa si farà probabilmente attendere ancora molto, visto che potrebbe essere prevista per il 2024. Nel frattempo, Neil Druckmann ha pubblicato un criptico post su Abby riguardante probabilmente il suo ruolo nella nuova stagione.