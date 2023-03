Nvidia RTX 4070: data d'uscita e prezzo emergono da un leak, mancherebbe poco all'uscita

Il sito VideoCardz.com, considerato una fonte piuttosto affidabile anche per quanto riguarda voci di corridoio e leak riguardanti le schede video, potrebbe aver svelato in anticipo data d'uscita e prezzo della Nvidia RTX 4070, ovvero il 13 aprile 2023 a 599 dollari.

Si tratterebbe dunque di un lancio piuttosto vicino a questo punto, anche se poi bisognerà tenere in considerazione l'effettiva disponibilità da parte dei rivenditori che potrebbe allungare un po' i tempi. In base a queste informazioni, il prezzo sarebbe dunque più basso rispetto a un rumor precedente che lo voleva sui 749 dollari.

La data d'uscita sembra invece in linea con quanto era emerso in precedenza, con la conferma del 13 aprile 2023 che rende la tempistica più convincente, nonostante ancora non si tratti comunque della data ufficiale, in attesa di comunicazioni da parte di Nvidia.

Considerando che il prezzo di lancio ufficiale della RTX 4070 Ti è di 899 dollari, un prezzo di lancio della 4070 standard a 599 dollari sarebbe particolarmente "conveniente", considerando anche la dotazione interna di questa scheda. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, dovrebbero essere le seguenti:

Architettura Ada (TSMC 4N)

GPU AD104-250

5888 CUDA cores

1920 MHz clock di base

2475 MHz clock boost

29 TFLOPs (potenza computazionale massima FP32)

12 GB G6X memoria video

192-bit bus

21 Gbps velocità di memoria

504 GB/s di banda passante

200W di TDP

PCIe Gen4 x16 interfaccia

A questo punto restiamo in attesa di eventuali conferme da parte di Nvidia su tempistica e prezzo di lancio della RTX 4070, considerando che non dovrebbe mancare molto.