NVIDIA RTX 4070: il prezzo della scheda sarà più alto del previsto, per un leak

Il prezzo della NVIDIA RTX 4070 sarà più alto del previsto? Stando a un leak spuntato nelle ultime ore, sembra che l'attesa scheda video di "fascia media" non sarà disponibile a cifre inferiori ai 749,99 dollari, mentre i modelli premium avranno un costo del tutto simile a quello delle RTX 4070 Ti.

A riportare la notizia è stato il canale YouTube Moore's Law is Dead, secondo cui NVIDIA avrebbe suddiviso i modelli della RTX 4070 destinati alle recensioni internazionali in base alla data: gli articoli che verranno pubblicati il 12 aprile potranno riguardare unicamente le versioni con un prezzo non superiore ai 749,99 dollari, mentre quelli del 13 aprile potranno riguardare le GPU custom dal costo maggiore, indicativamente 799,99 dollari.

In uscita il 13 aprile stando agli ultimi rumor, la NVIDIA RTX 4070 sembrava destinata a riportare un po' di normalità nel mercato delle schede video, che negli ultimi due anni ha visto un sostanziale innalzamento dei prezzi con conseguenze devastanti per il settore, ma se questo leak venisse confermato le speranze degli utenti andrebbero ancora una volta in fumo.

Nello specifico, ci troveremmo di fronte a una scheda video proposta a cifre superiori di 250 dollari rispetto a quelle che hanno caratterizzato il debutto della RTX 3070, per un aumento pari al 50% che andrebbe a ridefinire una volta per tutte il concetto di fascia media, a maggior ragione considerando gli inevitabili rincari europei.