Blizzard: il gioco survival prosegue lo sviluppo e Mike Ybarra pubblica una criptica foto

È passato più di un anno dall'annuncio del misterioso gioco survival in sviluppo presso Blizzard, ma ancora non sono state diffuse informazioni al riguardo, motivo che ci spinge a prendere in considerazione anche il breve tweet con criptica foto pubblicato da Mike Ybarra nelle ore scorse.

Difficile riuscire a trarre dettagli dal messaggio: "Ho passato un'ottima cena con il team principale che sta lavorando al gioco survival in questa settimana", ha scritto Ybarra, presidente di Blizzard Entertainment, "Un sacco di innovazione e creatività sta venendo fuori da un gruppo fantastico".



A corredo del messaggio anche la foto di una sorta di libro o diario con una sorta di "O" in copertina e una specie di chiave appoggiata sopra, come possibili indizi sulle caratteristiche del gioco in questione. Tutto quello che sappiamo, al momento, è che si tratta di una nuova proprietà intellettuale e che si tratta di un gioco survival con ambientazione fantasy o fiabesca.

L'annuncio del titolo in questione risale ormai a gennaio 2022, presentato come un survival per PC e console in un universo inedito. Successivamente, abbiamo saputo che il gioco è già giocabile, con lo sviluppo iniziato cinque anni fa, ma al di là di un paio di artwork non è trapelato nient'altro al riguardo, tranne qualche voce di corridoio che parla di possibili combattimenti in prima persona e altro.