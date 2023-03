Xbox e Activision: sviluppatori europei accolgono le proposte di Microsoft, Sony e Google contrarie

Un nuovo aggiornamento sul percorso di acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft è arrivato da parte di MLex, dal quale emerge un ulteriore passo avanti effettuato dalla casa di Redmond per chiudere l'operazione in Europa, vista la risposta positiva delle associazioni di sviluppatori alle nuove proposte effettuate, tuttavia Sony e Google continuano ad essere critiche.

Per trovare il favore della Commissione Europea, che deve ancora deliberare sull'acquisizione avendo recentemente rinviato il termine per la propria risposta, Microsoft ha inviato alcune "concessioni" ulteriori, che dovrebbero risolvere i dubbi posti sulla possibile riduzione di competitività che potrebbe emergere dall'acquisizione di Activision Blizzard.



Non sappiamo ancora di preciso quali siano queste nuove proposte, ma in base a quanto riferito da MLex e riportato da Idas sul forum ResetEra, pare che la risposta degli addetti ai lavori sia stata positiva, in generale. In particolare, si parla di risposta "ampiamente positiva" da parte delle associazioni che rappresentano gli sviluppatori di videogiochi in Europa e in particolare la European Games Developer Federation ha apprezzato le proposte, pur raccomandando alla commissione di indagare comunque sulla distribuzione cross-platform in futuro.

In tutto questo, Sony e Google restano critiche sull'operazione e rimangono ferme su una posizione contraria all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Ricordiamo che di recente la CMA britannica ha valutato l'acquisizione come non minacciosa per la competitività, avendo ottenuto il via libera anche in Giappone.