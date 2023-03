The Last of Us Stagione 2: Neil Druckmann ha pubblicato un criptico post su Abby

La prima parte della serie TV HBO di The Last of Us è finita e la produzione si sta spostando sulla Stagione 2, con Neil Druckmann che sembra confermare la presenza di Abby attraverso un tweet piuttosto criptico ma con riferimenti ben precisi al personaggio.

"Non c'è The Last of Us su HBO stasera, ma la Stagione 2 è già in arrivo! Resistete e sopravvivete!" Si legge nel messaggio del director e co-creatore della serie, sia per quanto riguarda i videogiochi che la serie TV. L'immagine mostra un muscoloso avambraccio con in mano un martello, che sembra un chiaro riferimento ad Abby, personaggio fondamentale di The Last of Us Parte II e attesa anche per la seconda parte della serie HBO.



L'artwork, d'altra parte, sembra derivato direttamente da quelli utilizzati per promuovere il gioco The Last of Us 2, ma il fatto che venga recuperato da Druckmann sembra una conferma esplicita della presenza di Abby e probabilmente del fatto che anche la Stagione 2 televisiva è destinata a riprodurre in maniera piuttosto fedele gli eventi visti nel videogiochi.

Ci sarà comunque un bel po' da aspettare, visto che secondo Bella Ramsey, che interpreta Ellie nella serie, la Stagione 2 non uscirà prima della fine del 2024. Ricordiamo inoltre che gli Episodi 7, 8 e 9 in italiano sono disponibili tutti insieme da oggi su Sky e NOW TV, con doppiaggio completo.