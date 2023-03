The Last of Us: Episodio 7, 8 e 9 in italiano tutti insieme su Sky la prossima settimana

Sky ha chiarito la questione riguardante gli episodi 7, 8 e 9 di The Last of Us in italiano, visto che il doppiaggio era rimasto bloccato all'episodio 6, e arriveranno tutti insieme la prossima settimana, precisamente lunedì 20 marzo 2023.

Come avevamo riportato, uno sciopero aveva bloccato il doppiaggio dell'Episodio 7 di The Last of Us (maggiori informazioni in questo speciale dedicato all'argomento), portando a un ritardo anche per gli episodi successivi, che sono stati trasmessi solo in lingua originale con sottotitoli anche in Italia.

Ebbene, la questione si sbloccherà definitivamente la prossima settimana, quando The Last of Us: Episodi 7, 8 e 9 verranno messi a disposizione tutti insieme in italiano su Sky e in streaming su NOW TV. Mentre scopriamo dunque le edizioni home-video 4K della serie in arrivo, abbiamo infine anche notizie sul prosieguo della versione doppiata.

Nonostante la serie TV sia ovviamente godibile anche in lingua originale con sottotitoli, chi vuole seguirla con le voci in italiano potrà infine mettersi in pari nel giro di un'unica serata, con i tre episodi finali di The Last of Us che saranno disponibili tutti insieme.

Nel frattempo, abbiamo visto che il finale della Stagione 1 ha fatto registrare un nuovo record di spettatori, mentre HBO ha già confermato la produzione della Stagione 2, la quale probabilmente non basterà per coprire tutta la Parte 2 raccontata nella serie di videogiochi.