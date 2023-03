The Last of Us, l'episodio 7 della serie non è doppiato in italiano per via di uno sciopero

L'episodio 7 della serie televisiva di The Last of Us al momento non è doppiato in italiano a causa di uno sciopero indetto da ANAD, Associazione Nazionale Attrici e Attori Doppiatori, dovuto alle condizioni di lavoro precarie a cui è soggetto questo settore.

L'informazione è riportata nella descrizione della settima puntata di The Last of Us sulle piattaforme Sky e NOW TV: "Versione italiana al momento non disponibile causa sciopero doppiatori", si legge nel box: la speranza è che lo stato di agitazione venga interrotto con l'accoglimento delle richieste dell'associazione, e che l'episodio venga doppiato come gli altri.

I rappresentanti di ANAD lamentano condizioni contrattuali obsolete" e un quadro normativo fortemente inadeguato ai tempi, che non tutela i professionisti di questo settore, fra le eccellenze italiane, anche rispetto ai rischi rappresentati dall'introduzione di tecnologie come l'intelligenza artificiale.

Quest'ultimo argomento appare particolarmente spinoso per i doppiatori, che a quanto pare vengono costretti a firmare contratti in cui cedono i diritti all'uso della propria voce da parte di aziende che lavorano con l'intelligenza artificiale e che potrebbero dunque riprodurne i dialoghi.