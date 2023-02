The Last of Us, HBO: il trailer dell'Episodio 7 "Left Behind"

Il canale YouTube di HBO ha pubblicato il trailer di anteprima dell'Episodio 7 della serie di The Last of Us, intitolato "Left Behind". Potrete visualizzare il filmato nel player sottostante, in attesa della messa in onda della puntata, in programma per la notte del 27 febbraio.

Chi ha giocato a The Last of Us probabilmente sa già cosa aspettarsi dalla prossima puntata semplicemente dal titolo. Left Behind infatti era un DLC del gioco originale, che racconta di eventi avvenuti prima che Joel ed Ellie si incontrassero, offrendo maggiori dettagli sul background narrativo della ragazza. Il filmato in particolare offre alcune anticipazioni sulla vita di Ellie nella scuola militare e del personaggio di Riley.

Nel frattempo la serie di The Last of Us sta diventando sempre più popolare, tanto che ha superato House of the Dragon per numero di spettatori.

La serie HBO di The Last of Us in Italia è disponibile in esclusiva per Sky e Now. Se ancora non lo avete fatto, potete guardare il primo episodio integrale in italiano gratuitamente e leggere la nostra recensione senza spoiler.