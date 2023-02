The Last of Us supera House of the Dragon per numero di spettatori

La serie televisiva di The Last of Us ha superato i numeri totalizzati da House of the Dragon per quanto concerne il numero di spettatori in relazione ai primi due episodi trasmessi, rispettivamente 837 milioni di minuti di visione contro 741 milioni.

A meno di un mese dalla conferma ufficiale della seconda stagione di The Last of Us, il riscontro ottenuto dallo show prodotto da HBO si conferma dunque clamoroso, e lo testimonia fra le altre cose la classifica Nielsen dei contenuti in streaming più visti negli USA finora:

Ginny & Georgia - Netflix - 20 episodi - 1.804 milioni di minuti That '90s Show - Netflix - 10 episodi - 1.590 milioni di minuti The Walking Dead - Netflix - 177 episodi - 1.103 milioni di minuti Vikings: Valhalla - Netflix - 16 episodi - 975 milioni di minuti Cocomelon - Netflix - 18 episodi - 885 milioni di minuti The Last Of Us - HBO Max - 2 episodi - 837 milioni di minuti Mercoledì - Netflix - 8 episodi - 711 milioni di minuti Bluey - Disney+ - 114 episodi - 695 milioni di minuti NCIS - Netflix - 339 episodi - 695 milioni di minuti Criminal Minds - Vari - 330 episodi - 659 milioni di minuti

Insomma, la scommessa di Craig Mazin e Neil Druckmann può dirsi decisamente vinta, e i voti positivi da parte della stampa internazionale per la serie di The Last of Us confermano come gli spettatori abbiano apprezzato una riduzione così fedele al materiale originale, che non prova a reinterpretare l'opera ma appunto l'adatta in maniera efficace al nuovo formato.