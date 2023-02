John Wick 4, un video dietro le quinte sugli stunt con Keanu Reeves

John Wick 4 è stato mostrato con un nuovo video dietro le quinte dedicato agli stunt presenti nel film, mai così spettacolari: ne ha parlato Keanu Reeves, protagonista del film, dicendo che con questo quarto capitolo la saga è stata portata a un nuovo livello.

Ad alcuni mesi di distanza dall'ultimo trailer ufficiale italiano di John Wick 4, pare insomma che questo episodio impegnerà il cast come mai prima d'ora, con Reeves in particolare che si è dovuto sottoporre a settimane di allenamento in preparazione delle scene di combattimento.

Il regista e i produttori hanno pensato bene di introdurre nuovi attori particolarmente abili con le sequenze d'azione, da Scott Adkins (quasi irriconoscibile con quel trucco) a Donnie Yen, che andranno a supportare questa componente della pellicola insieme a vecchi e nuovi personaggi per una resa dei conti che si preannuncia entusiasmante.

Dopo gli eventi di John Wick 3: Parabellum, l'infallibile sicario è infatti determinato a distruggere la Grande Tavola, ma chiaramente non si tratterà di un'impresa semplice e Wick dovrà affrontare un'enorme quantità di avversari pronti a tutto per fermarlo.