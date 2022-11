John Wick 4: nuovo trailer ufficiale in italiano per il film con Keanu Reeves

Arriva da Lionsgate il nuovo trailer ufficiale in italiano di John Wick: Chapter 4, il nuovo capitolo della serie cinematografica con protagonista Keanu Reeves che è passata dall'essere un cult a un franchise di rilevanza notevole.

John Wick 4 arriverà nei cinema il 24 marzo 2023 e, in base a quanto mostrato anche in questo nuovo trailer, porterà con sé un'altra dose di azione estrema e sopra le righe, con il protagonista alle prese con una guerra assolutamente impari contro un nemico soverchiante, ma la cosa non sembra disturbarlo più di tanto.

Keanu Reeves torna dunque a interpretare il killer-eroe accanto a Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins e Ian McShane. Con una taglia enorme sulla testa, Wick si ritrova a combattere contro l'organizzazione della Gran Tavola in diversi luoghi del mondo, passando da New York a Parigi, da Osaka a Berlino e trasportando azione serrata, combattimenti, inseguimenti e scontri a fuoco da una parte all'altra.

Diretto da Chad Stahelski e scritto da Shay Hatten e Michael Finch, sulla base dei personaggi creati da Derek Kolstad, John Wick: Chapter 4 si preannuncia come un film di dimensioni epiche sotto diversi aspetti, visto che lo stesso regista l'ha definito più lungo ma anche più grande e impegnativo dei precedenti.

Di recente, abbiamo saputo che la serie TV prequel The Continental sarà disponibile su Amazon Prime Video, mentre Lionsgate pensa a un gioco tripla A basato sulla saga di John Wick.