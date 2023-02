The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, l'artbook è trapelato online svelando immagini e dettagli

Con largo anticipo rispetto alla data di uscita, l'artbook ufficiale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è trapelato online nella sua interezza, svelando così tantissime immagini e dettagli sulla nuova avventura di Link, inclusi spoiler.

L'artbook in questione pare sia lo stesso incluso nella Collector's Edition di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom presentata durante il Nintendo Direct di febbraio 2023. Non sappiamo in che modo, ma a quanto pare uno o più utenti sono entrati in possesso del volume con largo anticipo e ne stanno divulgando il contenuto, che include dettagli su nemici, ambientazioni, personaggi, gameplay, equipaggiamenti, dungeon e così via.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Su Reddit sono stati aperti vari thread, come questo, che hanno condiviso numerose immagini, tutti già cancellati grazie all'intervento di Nintendo, che tuttavia non si è rivelato abbastanza tempestivo, dato che ormai il materiale sta circolando in rete ed è reperibile con una certa facilità.

Noi per evitare di rovinarvi qualsiasi sorpresa sui contenuti di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non pubblicheremo sulle nostre pagine le immagini e le informazioni provenienti dall'artbook. Nel caso foste interessati, trovate una raccolta delle pagine apparse in rete in queste ore sul portale NintendoEverything.